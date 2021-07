L’Université du Québec à Rimouski a remis récemment, de façon virtuelle, la médaille de l’UQAR aux travailleuses et aux travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux des régions des îles de la Madeleine, de la Côte-Nord, de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches. Cette distinction souligne leur contribution inestimable à la lutte contre la COVID-19. La médaille de l’UQAR est décernée à des personnes en reconnaissance de leur contribution remarquable dans un secteur lié à l’une des missions principales de l’Université, soit l’enseignement, la recherche et le service à la collectivité. Les PDG des CISSS des régions dans lesquelles l’Université est implantée, soit Jasmine Martineau (îles de la Madeleine), Claude Lévesque (Côte-Nord), Chantal Duguay (Gaspésie), Isabelle Malo (Bas-Saint-Laurent) et Patrick Simard (Chaudière-Appalaches), ont reçu la médaille au nom de toutes les employées et de tous les employés, ainsi que les gestionnaires, les médecins et les bénévoles, de leur établissement respectif.

Afin d’accroître et de bonifier son offre du côté des installations d’équipement permanentes, Style Musique, qui compte des succursales à Thetford Mines et à Saint-Georges, en Beauce, et dont la réputation n’est plus à faire dans l’univers de la musique, de la sonorisation et des systèmes d’éclairage multimédia, ferme sa division orientée sur la grande location événementielle. Ainsi, l’entreprise concentrera plus particulièrement ses efforts sur des installations d’équipement permanentes de manière à répondre aux besoins variés de sa clientèle (infrastructure réseau, réseau Wi-Fi ; matériel audio et vidéo, domotique et éclairage au LED). Une grande vente d’équipement en tous genres marquera la fermeture de la division de la grande location événementielle. Il sera toujours possible de venir louer des équipements, dans les deux succursales, pour répondre aux besoins d’événements de plus petite envergure. Sur la photo, Éric Lessard, président-directeur général de Style Musique.

Mme Imelda Lortie Lebrun (photo) qui habite Place Alexandra (dans l’arrondissement Beauport) à Québec depuis l’an 2000, célèbre aujourd’hui son 105e anniversaire de naissance. Celle qui a passé sa vie dans le quartier Saint-Pascal à Québec a 7 enfants, 19 petits-enfants, 36 arrière-petits-enfants et 7 arrière-arrière-petits-enfants. Mme Lebrun, encore très lucide et qui se débrouille encore très bien, aimait beaucoup le tricot et la couture. Elle attribue une grande partie de sa longévité à la natation qu’elle a beaucoup pratiquée lors de sa jeunesse et aussi à la génétique familiale.

Le 7 juillet 1964. Une équipe de plongeurs retrouve l’épave de l’Empress of Ireland, au large de Sainte-Luce-sur-Mer (près de Rimouski), gisant sur tribord par 45 mètres de profondeur. Son naufrage dans l’estuaire du fleuve Saint-Laurent, le 29 mai 1914, fit 1012 victimes parmi les 1477 personnes embarquées.

Daniel Blouin, auteur (Sorties de zone) et conférencier, 50 ans... Marie-Mai, chanteuse québécoise, membre de Star Académie 2003, 37 ans... Marie-Claude Brousseau, directrice de la Division des communications en sécurité publique (Ville de Québec), 40 ans... Nathalie Simard, chanteuse québécoise, 52 ans... Joe Sakic, VP exécutif opérations hockey avec l’Avalanche du Colorado (LNH) 52 ans... Jean Hamilton, ex-chef de police de Sillery...

Le 7 juillet 2001 : Francesco Iacurto (photo), 92 ans, peintre québécois... 2019 : Greg Johnson, 48 ans, ancien capitaine des Predators de Nashville (NHL)... 2017 : Marlon B. Wright, 51 ans, arbitre de boxe montréalais... 2015 : Pierre MacDonald, 79 ans, député libéral dans Robert-Baldwin (1985-1989), ministre dans le cabinet Bourassa de 1985 à 1988... 2014 : Edouard Chevardnadzé, 86 ans, ancien ministre des Affaires étrangères de l’URSS et artisan de la fin de la Guerre froide, ex-président de la Géorgie... 2011 : Dick Williams, 82 ans, ex-gérant des Expos de Montréal... 2006 : Syd Barrett, 60 ans, cofondateur, en 1965, du groupe de rock progressif britannique Pink Floyd... 2005 : Paul Deliège, 74 ans, créateur du personnage de Bobo, héros du journal Spirou... 1998 : Jacques Normand, 76 ans, fantaisiste québécois... 1978 : Antoinette Giroux, 79 ans, comédienne du Québec.

J.Jacques Samson, 66 ans, réputé chroniqueur et analyste politique du Journal de Québec décédé le 6 juillet 2016... Infatigable travailleur, sa plume précise et acérée aura marqué des milliers de lecteurs québécois. Merci, J.Jacques, d’avoir partagé ton savoir avec nous...