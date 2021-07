Meurtre du président haïtien: «On a peur pour nos familles»

L’assassinat du président Jovenel Moïse a provoqué la stupeur dans la diaspora haïtienne de Montréal, dont plusieurs membres craignent de voir leur pays d’origine être plongé encore plus dans l’instabilité.

« Bien sûr, les gens étaient très insatisfaits du gouvernement et réclamaient son départ, mais une conclusion pareille était inimaginable, s’étonne la directrice générale de la Maison d’Haïti, Marjorie Villefranche. Tout le monde est un petit peu dans le brouillard actuellement parce qu’on ne comprend pas ce qu’il s’est passé. »

Malgré le climat politique instable qui régnait dans le pays, le meurtre du président a également choqué Jean-Claude Icart, de Concertation pour Haïti.

« On se doutait bien que ça ne pouvait pas continuer et qu’il allait se passer quelque chose. Mais quoi exactement ? Ce n’était pas évident. »

Chaos et violence

« Je ne vois rien de bon qui s’annonce. C’est probablement encore plus de chaos et de violence [qui s’annoncent] », s’inquiète Mme Villefranche.

« C’est très douloureux et la communauté [au Québec] est désemparée, explique le porte-parole de Solidarité Québec-Haïti, Frantz André. On sent qu’on a encore moins de pouvoir. On a peur pour nos familles en Haïti. »

Son groupe militait afin que le Canada cesse d’aider financièrement le gouvernement de M. Moïse pour ne pas le légitimiser.