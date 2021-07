Panneaux solaires: les problèmes éthiques chinois pourraient aider une PME québécoise

Une entreprise de la région de Québec, qui cherche depuis des années à se tailler une place dans le solaire, s’estime en bonne posture pour tirer avantage d’une plus grande conscientisation de la population à l’égard des enjeux éthiques liés à la fabrication de panneaux solaires en Chine.

• À lire aussi: Les panneaux d’Hydro fabriqués en Chine dans des camps de travail?

« En principe, plus la population et les gouvernements prendront conscience des problèmes que posent l’achat de panneaux solaires en Chine, plus les entreprises comme la nôtre risquent de devenir attrayantes », reconnaît Sébastien Arcand, vice-président, opération internationale, de Stace.

Fabriqués dans des camps

Hier, Le Journal révélait que plus de 85 % des quelque 30 000 panneaux des deux premiers parcs solaires d’Hydro-Québec, sur la Rive-Sud de Montréal, ont été achetés d’une entreprise de la région autonome ouïghoure du Xinjiang en Chine, soupçonnée de profiter du labeur des détenus de camps de travail.

Jinko Solar, retenue par Hydro-Québec, est l’un des plus importants fabricants de panneaux solaires. Le hic, c’est que depuis le début de l’année, au moins deux rapports d’enquête (américain et britannique) l’ont identifiée comme faisant partie des fabricants de panneaux photovoltaïques tirant avantage du travail forcé de membres de minorités ethniques persécutées.

Nul n’est prophète...

Stace, une entreprise de 250 employés de Saint-Augustin-de-Desmaures, se distingue de la concurrence chinoise avec des panneaux solaires fabriqués à l’aide de polysilicium importé d’Allemagne, de Norvège et des États-Unis.

Pour l’heure, la solution de rechange éthique qu’elle suggère attire surtout des clients étrangers. La France, par exemple, apprécie la possibilité qu’elle offre de réduire son bilan carbone.

Hydro-Québec lui a confié récemment le mandat de fabriquer les panneaux du microréseau de Lac-Mégantic. Également, de 15 % des panneaux de son parc solaire de La Prairie, dont l’essentiel a été confié à Jinko.

La PME québécoise ne s’en plaint pas, même si elle admet que cela reste encore peu eu égard à ses capacités. C’est ainsi qu’à ce jour, encore 95 % de sa production est exportée à l’étranger.