Secteur ferroviaire: les «squelettes» de Bombardier font mal à Alstom

L’entreprise ferroviaire Alstom, dont la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est le plus gros actionnaire, s’attend à des mois difficiles alors qu’elle s’efforce de redresser les activités de Bombardier Transport acquises en début de l’année.

Alstom a détaillé un plan visant à retrouver une meilleure rentabilité, mais cela n’arrivera pas avant 2025, moment où l’entreprise aura réussi à digérer Bombardier Transport. En attendant, les investisseurs ont sanctionné le titre qui a perdu plus de 8 % à la Bourse de Paris.

Lors d’une entrevue avec Bloomberg, le grand patron, Henri Poupart-Lafarge, a voulu rassurer le marché en précisant qu’il « n’y aura plus de squelettes de Bombardier » à l’avenir. Alstom a déjà mis 1,5 milliard $ en provisions liées aux contrats problématiques.

« Bombardier Transport avait un problème de gestion. Les marges étaient faibles, les contrats étaient mal ficelés. À court ou moyen terme, ce sera compliqué pour Alstom », a prévenu Michel Nadeau, expert en gouvernance, en entrevue au Journal.

Bon malgré les turbulences

Lors de l’acquisition de la division ferroviaire de Bombardier, la CDPQ avait investi tout près de 4 milliards $ pour 18 % d’Alstom, le plus gros placement en actions de l’institution. Mais malgré les difficultés, la société française demeure un bon placement pour le bas de laine des Québécois.

« C’est une belle entreprise qui va performer et dégager une bonne marge de profits. À partir de 2025, la Caisse devrait être en mesure d’en profiter », assure M. Nadeau.

Selon ce dernier, plusieurs gros contrats sont dans la mire d’Alstom notamment le futur train à grande fréquence entre Toronto et Québec. « Cela devrait aider les activités canadiennes et sécuriser en quelque sorte les usines de La Pocatière, de Saint-Bruno et du Canada », a-t-il estimé.