Une nouvelle aire de restauration gourmet et cosmopolite ouvrira cet automne à Sainte-Foy

Une nouvelle aire de restauration offrant des repas gourmets à saveurs européennes, asiatiques et nord-américaines, concoctés par des chefs réputés, ouvrira ses portes en septembre prochain à Sainte-Foy.

Le District Gourmet occupera le rez-de-chaussée du complexe immobilier QG Sainte-Foy, situé sur la route de l’Église, où sont érigés 123 condominiums, et qui regroupera aussi des services de santé et de bien-être.

Photo courtoisie

Quelques 470 personnes pourront être accueillies dans l’aire de restauration qui représente un investissement de 40 M $. Dans son ensemble, le QG Sainte-Foy est un projet de 100 M$.

En plus d’une seconde succursale du Marché Carrier, on y retrouvera environ une dizaine de restaurants et de comptoirs alimentaires où les clients pourront savourer des plats de type bistro français, des mets sud-asiatiques ou des recettes libanaises par exemple.

Photo courtoisie

Une cuisine japonaise authentique, des assiettes portugaises, des burgers gourmets et des pizzas faites dans un four napolitain traditionnel seront aussi au menu.

Il sera possible d’observer les chefs cuisiner en arrière du comptoir ou d’opter pour une table conventionnelle. Les clients assis à une même table pourront aussi commander des repas en provenance de différents restaurants.

Photo Elsa Iskander

En ce qui concerne les prix, le repas du midi pourrait coûter environ 20-25 $. Un souper, conçu pour offrir un service plus haut de gamme, sera plus aux alentours de 150 $.

Le chef montréalais Laurent Godbout y tiendra notamment un restaurant italien baptisé Fiorella.

La cheffe portugaise Helena Loureiro établie à Montréal sera à la tête du restaurant gastronomique Helena et offrira aussi des grillades sous la bannière Grelha Lisboa. Pour le poisson et les fruits de mer, elle s’approvisionne localement mais aussi directement du Portugal pour offrir plus de choix.

Photo Elsa Iskander

«Il va y avoir le poisson grillé, mais aussi une casserole de fruits de mer, la bouillabaisse, les calmars et crevettes», illustre-t-elle. Elle misera sur la simplicité, ainsi que sur la qualité des produits.

Restauratrice à 16 ans

À seulement 16 ans, Inès Gauthier, qui est en voie de terminer son école secondaire, ouvrira son premier restaurant, Mlle Inès, où seront notamment servis des burgers gourmets, faits avec des «produits frais, biologiques et de producteurs éthiques».

Photo Elsa Iskander

«Je vais vraiment mettre l’emphase là-dessus parce que je trouve que c’est très important en 2021 de savoir d’où viennent nos produits», mentionne Inès, qui baigne dans le milieu de la restauration depuis son jeune âge, puisque ses deux parents y oeuvrent aussi.

D’ailleurs, à quelques mètres de son futur restaurant, sa mère la mixologue Fanny Gauthier va opérer un bar à cocktails, La Plage.