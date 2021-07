Vladimir Tarasenko aurait demandé un échange

L’attaquant vedette des Blues de St. Louis Vladimir Tarasenko aurait formellement demandé à être échangé.

Selon le site sportif The Athletic, l’ailier droit a demandé une transaction il y a un peu plus d’un mois, lorsque la saison de l’équipe qui l’a repêché au 16e rang en 2010 s’est conclue au premier tour des séries éliminatoires.

Le Russe commande un salaire de 7,5 millions $ par année pour encore deux saisons. De multiples blessures, principalement à l’épaule, l’ont ralenti au cours des deux dernières campagnes. Ça serait même une des causes de la volonté de l’athlète à vouloir changer de décor.

Le hockeyeur de 29 ans en voudrait encore à l’équipe, toujours selon The Athletic, à propos de la manière qu’elle a géré deux des trois opérations qu’il a subies en 2018 et 2019. La confiance tissée entre lui et l’organisation s’est effritée au cours des récentes années.

En neuf saisons avec la formation du Missouri, le joueur de 6 pi et 225 lb a récolté un total de 442 points, dont 218 buts en 531 affrontements.

Un été chaud

La saison «morte» s’annonce plutôt mouvementée, avec l’arrivée imminente du Kraken de Seattle via un repêchage d’expansion et le prochain encan amateur de la Ligue nationale de hockey (LNH). Le nom de Tarasenko s’ajoute à une liste de joueurs susceptibles de changer d’adresse prochainement, en compagnie de ceux des vedettes Jack Eichel et Seth Jones, qui font également partie du moulin à rumeurs par les temps qui courent.