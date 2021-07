BÉDARD, Gaétane



A l'Hôpital Général de Québec, le 29 mai 2021, à l'âge de 68 ans et 10 mois, est décédée madame Gaétane Bédard, fille de madame Rita Bernard et de feu monsieur René Bédard. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre sa mère Rita Bernard, ses sœurs et son frère: Louise (Robert Roy), Marlène, Diane (Jacques Fortin), Hélène (Guy Deschenes), Jean-François (Linda Lessard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un remerciement sincère au personnel du 450 et des soins palliatifs de l'Hôpital Général de Québec pour les bons soins. Un gros gros Merci ! Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Opération Enfant-Soleil, téléphone : 418-683-2323, site web : www.operationenfantsoleil.ca