LECLERC, Jean-Luc

TRACHY, NicoleA l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 1 mai 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Jean- Luc Leclerc. Aux soins palliatifs du CHSLD de Sainte-Marie, le 19 mai 2021, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Nicole Trachy. La famille vous accueillera au funérariumle vendredi 9 juillet 2021 de 19h à 21h,de 9h à 10h30.Ils laissent dans le deuil leurs enfants dont ils étaient si fiers: Jean-Luc Jr (Nathalie Michaud), Nico (Clémence Pomerleau), David et Steeve (Geneviève Leclerc). Leurs petits-enfants qu'ils aimaient tant : Mathieu, Philippe, Thomas, Zachary, Dominic, Théo, Lewis et Jackson. Les frères et sœurs de M. Jean-Luc Leclerc : feu Yvon (feu Lucille Morin), Jeannine (feu Aurélien Turmel et feu Raymond Poulin), Colette (feu Noël Lecours), feu Lise (feu Marcel Grondin), Jacqueline (feu Claude Morin), feu Andrée (Dédé) et Mado (Denis Faucher). Les frères et sœurs de Mme Nicole Trachy : feu André (Pierrette Roy), Lili (Serge Bouton), feu Claude (Rolande Vachon), Louise (feu Jean Bolduc), Danielle (André Champoux), Denise (feu Jean-Pierre Bourget, Michel Gervais), Jacques (Marie-Anne Houde), Suzanne (Janick Robert), Renée (François Leclerc), Guylaine (Bruno Dubreuil) et Ghislain (Nathalie Lehouillier). Ils laissent également dans le deuil leurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Des dons à la Fondation le Crépuscule : https://www.lecrepuscule.ca/Groupe d'Accompagnement Jonathan : https://www.groupejonathan.ca/