BOUCHER, Alain

À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 26 juin 2021, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Alain Boucher, époux de madame Jocelyne Bédard, fils de feu madame Florence Houle et de feu monsieur Émile Boucher, beau-fils depuis son enfance de feu monsieur Robert Labrecque. Il demeurait à Québec. Il a mené un dur combat contre le cancer pendant plusieurs années.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses fils: Steeve (Nathalie Bilodeau) et Mario (Annik Martineau); Ses petits-enfants: Sabrina Boucher (Dereck Siméon) et Kevin Boucher (Angèle Rioux); Son arrière-petite-fille Mazy. Sa sœur Solange Labrecque (Carol Hamel) et son frère Yvan Labrecque; la mère de ses deux fils, France Hanson; sa belle-famille: Armand Bédard (feu Cécile St-Pierre), Aline Juneau (feu Raymond Bédard), Aline Bédard, Solange Bédard (Georges Tousignant), Lise Bédard (Jean-Claude Pilon) et Gilles Bédard (Aline Bourget). Il laisse également dans le deuil ses amis proches Roger Huot et "Mike", plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-des-Laurentides. La famille adresse des remerciements sincères à l'ensemble du personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec qui lui a procuré des soins de qualité et a fait preuve de beaucoup de compassion. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca