LAMONTAGNE, Céline



À l'unité des soins palliatifs et de fin de vie de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 mars 2021, à l'âge de 85 ans et 11 mois, est décédée paisiblement madame Céline Lamontagne, épouse de feu monsieur Louis-Georges Prévost. Elle était la fille de feu Ernest Lamontagne et de feu madame Émilie Lamontagne. Elle demeurait à St-Charles-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et amis à l'église de St-Michel de Bellechasse,, de12 h 30 à 12 h 55.et de là au columbarium Édouard Trahan et fils inc. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gilles, Sylvie (Marius Cloutier), Yves (Chantale Blais) et Linda (Christian Roy), ses petits-enfants: Vincent Cloutier (Valérie Guay), Émilie Cloutier (Gabriel Beaurivage), Mégane Prévost, Émile et Philip Roy; ses frères: Clément (Rolande Lacroix) et Patrice (Daniella Breton); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Richard capucin, feu Edgar (feu Cécile Dion), feu Marie-Laure (feu Alyre Goupil), feu Louis-Philippe (feu Jeanne-Mance Goulet), feu Jean-Paul dominicain, feu Raymond (Margot Campbell), feu Dominique (feu Claire Breton, Liliane Tremblay), feu Victor (feu Evelyn Brown), feu Sylva (Thérèse Aubé), feu Laurence (feu Laval Gilbert), Hélène (feu Lucien Lemelin), André (Denise Larivée), Lise (feu Léo Maher); ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à notre mère et les pharmaciennes, Manon Ruel et Marie-Ève Genois, pour la qualité de leurs services. Des remerciements particuliers à Solange Roy pour ta bienveillance auprès de notre mère, à Isabelle Corriveau du CLSC de St-Lazare pour votre sollicitude à son égard et à Marcel Côté pour les services de maintien à domicile que vous lui avez rendus. Que vos marques de sympathie se traduisent par un don à la Résidence Charles Couillard, 20 ave St-Georges St-Charles-de-Bellechasse GOR 2TO. La direction des funérailles a été confiée à la