ROUSSEAU, Norbert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 juin 2021, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Norbert Rousseau, entouré des siens, époux de madame Lisette Demers, fils de feu Philippe Rousseau et de feu Yvonne Boucher. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Nathalie (Félix Larochelle) et Sébastien (Julie Hains); ses petits-enfants : Meggie (Marc André Dion), Emmie et Tommi Roy-Rousseau, Philip et Charles Rousseau; son arrière-petite-fille : Noélie Dion; ses frères et soeurs : feu Jean-Claude (Rita Baillargeon), Gilda (Maurice Bilodeau), Gaétan (Jocelyne Petit), Réjeanne, Florent (Danièle Langlois), feu Normande, feu Léonil, Obéline (Raymond Roy), feu Louiselle (Jacques St-Hilaire) et Jacinthe (feu Marc Turcotte); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Demers : Azèle (Lucien Hébert), Soeur Micheline, Richard (Gaétane Leclerc), Marie Andrée (feu Benoit Beaudet et André Bouchard), feu Rose Alice, Marielle (Irené Bélanger), feu Eugène (Jocelyne Bernier), feu Ghislain, Line (Réal Rousseau) et Gérard (Johanne Lemay); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel soignant de l'unité coronarienne à l'Hotel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, https://www.coeuretavc.ca/.La famille vous accueillera le vendredi 9 juillet de 18h30 à 21h30 et le samedi 10 juillet de 12h à 13h45 à la résidence