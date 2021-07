ROY, Madeleine Baron



Au Centre d'hébergement Paul-Gilbert, le 7 juin 2021, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Madeleine Baron, épouse de feu monsieur Marc Roy, fille de feu monsieur Arthur Baron et de feu madame Gertrude Patry. Elle demeurait à Lévis, secteur Charny. Elle laisse dans le deuil ses enfants: André Roy (Isabelle Breton) et Julie Roy; ses petits-enfants: Hugo Nadeau, Félix-Antoine Roy, Lorie Nadeau et Elizabeth Roy; ses sœurs: Huguette (Jean-Claude Robidoux) et Pauline (Simon Goulet); sa belle-sœur: Micheline (Daniel Baillargeon); ses neveux et nièces: Michelle Bouffard, Étienne Goulet, Caroline Goulet, Suzanne Robidoux, Michel Robidoux et Hélène Robidoux; ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial à sa grande amie Diane Racine, à son cousin Benoit Bouffard ainsi qu'au bon voisinage pour leur soutien et leur présence. La famille tient également à remercier tout le personnel du centre d'hébergement Paul-Gilbert pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC ou à la Société Alzheimer. La famille vous accueillera auà compter de 8h30.