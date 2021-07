BUSSIÈRES, Colette



À l'hôpital de St-Raymond, le 13 juin 2021, à l'âge de 96 ans et 4 mois est décédée Mme Colette Bussières, épouse de feu Donat Lesage. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Jocelyn, feu Micheline (Gaston Picard, Lise Forget), Daniel (Céline Gagnon), Claudine (Jean Lacroix) et Josée (Mario Leclerc); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: Valérie Picard (Richard Boulet) (Marie-Pier, Rosalie), Marylène Picard (Tony Nolet) (William, Raphaël, Chloé), Vincent Lesage (Émile), Marie-Ève Lesage (Ian Bussières) (Laurence, Charlotte), Audrey Lacroix, Maude Lacroix (Jean-Michel Côté) (Léonard, Mathilde, Juliette), Jérémy Leclerc (Stacy Cayer), Noémie Leclerc; ses frères et soeurs: feu Louis-Georges (feu Jeannette Paquet), feu Edouard (feu Murielle Marcotte), feu Robert (Monique Paquet), feu Rita (feu Lucien Paquet), feu René (Raymonde Amyot), feu Madeleine (Léo Guillemette), Suzanne (feu Jean-Marie Jackson), feu Lionel (Lucille Voyer); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Juliette (feu Odilon Martel), feu Eugène, feu Adhémar (feu Cécile Laliberté), feu Francis (feu Marguerite Drolet), feu Arthur (feu Lucienne Bertrand), feu Armand, feu Aser (feu Thérèse Beaupré), feu Marie-Rose (feu Oscar Bertrand), feu Cécile (feu Georges Denis); ainsi que ses nombreux neveux, nièces, cousins et cousines. La famille tient à remercier tout le personnel du département de gériatrie et soins palliatifs de l'hôpital St-Raymond ainsi que le personnel soignant du Château Bellevue de Pont-Rouge pour tous les bons soins prodigués.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la