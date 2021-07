ROBICHAUD, Léopold (l'chat)



À son domicile, le 14 juin 2021, est décédé paisiblement dans son sommeil, à l'âge de 76 ans et 10 mois, monsieur Léopold " l'chat " Robichaud, demeurant à Saint-Aubert-de-L'Islet. Il était le fils de feu madame Léa Rioux et de feu monsieur Antoine Robichaud. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Paul-Émile (Lucie Noël), Camille, Trefflé (Jacqueline Carrier), Carmen (Germain Pelletier), Réjean, Gaëtan, Gilles, Michel et Brigitte. Sont aussi affectés pas son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3, https://www.cancer.ca/fr-ca.