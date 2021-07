TREMBLAY, Thérèse Gagnon



Au CHSLD Saint-Jean-Eudes, le 30 mai 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Thérèse Gagnon, épouse de feu monsieur Georges-Henri Tremblay. Elle était la fille de feu dame Cécile Lapointe et de feu monsieur Pierre Gagnon. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Marthe, Andrée (Luc Paquet), Dominique (Michel Côté), Daniel (Suzie Lacroix), Line (Martin Gingras), Lin, Chantale (Jean DeHeusch) et Julie; ses petits-enfants : Véronique Hunter (Rashid), Pierre-Luc Tremblay, Steven Huot (Véronique), Raphaël Paquet (Joël), Martin Genest (Kathleen Dion), Catherine Genest (Marc-Antoine Pichette), Cédric Bérubé et Emerik Lacroix; son nombreux arrières petits-enfants ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.