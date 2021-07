BOUCHARD GAGNON, Bibiane



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 juin 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Bibiane Gagnon, épouse de feu Raymond Bouchard. Elle était la fille de feu André Gagnon et de feu Rose Dechamplain. Native de St-Zénon-du-Lac-Humqui, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 13h à 15h.Madame Gagnon laisse dans le deuil ses enfants: Suzanne (Mario Dufour, feu Charles Cordier), Roger, Joëlle, Marc-André (Lucie Lévesque), Gilles (Brigitte Sénéchal), Annie et Luc (Marie-Josée Boudreau); ses petits-enfants: Caroline, Michaël, Jean-Sébastien, Frédéric, Jade, Anne-Catherine, Rose-Marie, Marianne, Félix, Véronique, Simone, Anthony, Fano et leurs conjoint(e)s; ses arrière-petits-enfants: Eva, Alice, Saïan, Ellijah, Edgar, Igor et Lily Jeanne; ses frères et sœurs: Fernande (Pierre Sylvain), Rita (Jean-Guy Jalbert), Pierrette (Claude Lavoie), Claudette (Yvan Crousset), Claude (Rita Larue), Vital (Francine Cummings), Yolande (Jeannot Verreault), Christine (Robert Blanchard), Sylvie (Serge Béland), feu Yvette (Roland Lavoie), feu Jean-Yves (Ginette Jalbert), feu Jean-Paul (Ginette Poirier), feu Gaétane (Gilles Lebel), feu Raynald (Dolorès Fournier) feu Georgette (feu Marc Plante); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouchard ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de la résidence Le Cœur du Bourg pour leur bienveillance et leurs excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Qc) G2J 1B8, 418 682-6387.