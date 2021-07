LÉPINE, Gisèle Bell



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 27 juin 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Gisèle Bell, épouse de feu monsieur Georges Lépine, fille de feu monsieur Harry Bell et de feu madame Annette Gosselin. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Josée (Simon Boulanger) et Bernard (Véronique Blackburn); ses petits-enfants: Gabrielle et Alexandra Boulanger; et Abby fille de Véronique. Ses frères et sœurs: Annette Bell Chouinard, Raymond Bell (feu Nicole) et Marcel Bell (Murielle). feu Janine Bell (Claude Lemelin) et feu Robert Bell (Louise Légaré); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lépine: Georgette (feu Arthur Savard), Gérard (feu Véronique Chouinard), feu Lucienne (feu Armand Pageau), feu Roméo (feu Gilberte Gauvin), feu Robert (feu Rita Laberge), feu Henri (feu Rita Chouinard), feu Aline (feu André Bérubé), feu Rosaire (feu Yolande Dumas), feu André (Jeannette Boivin), feu Donat (feu Jacqueline Hamel, feu Joseph (feu Marthe Mailloux), Rose-Aimée (feu Paul Moisan), feu Marie-Ange (feu Albert Lépine), feu Thérèse (feu Rosaire paquet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle salue les chanteurs de la Chorale le Cœur du monde dont elle a fait partie pendant des années. Elle salue aussi les gens à l'Aéroport de Québec où elle a travaillé pendant 37 ans. Un énorme merci au personnel extraordinaire de la Maison de soins palliatifs du Littoral. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral.le jeudi 15 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h.où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 10h.