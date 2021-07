GOULET, Fernand



À la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 13 juin 2021 à l'âge de 85 ans est décédé monsieur Fernand Goulet, époux de madame Marielle Chamberland, et fils de feu Cyrille Goulet et de feu Emma Thibault. Il demeurait à Beaumont, autrefois d'Armagh.Il est désormais possible de venir offrir vos condoléances à la famille aude 9h à 10h45,et l'inhumation aura lieu au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses filles Andrée (Michel Lessard), Paule (Louis Martin), son fils Gaston et son petit-fils Jean-Michel (Camille Gaudreau). Il laisse également dans le deuil son frère Henri-Paul (Aurore Maurice) et ses sœurs Jeannine (feu Gaétan Vincent) et Gilberte. De la famille Goulet, il était également le frère de : feu Emile (feu Jeanne Maurice), feu Adrien (feu Rachelle Cadrin), feu Yvette (feu Philibert Cadrin), feu Martin, feu Jean-Marcel (feu Lorraine Beaudoin) et feu Marie-Jeanne (feu Jean-Marie Lemieux). De la famille Chamberland, il était le beau-frère de : Germaine (feu Élysée Lacroix), feu Gérard (feu Monique Aubé), Véronique (feu Philippe Vézina), feu Emile (feu Thérèse Chamberland), Marie-Paule (feu Léandre Vallières, feu Luc Dion), feu Ozanam (Marthe Jolicoeur), feu Jean-Claude (Monique Brochu), Yvette et feu Diane (feu Conrad Pichette). Sont affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(es). Nous voulons remercier la maison du Littoral pour les soins reçus. Un très grand merci à tous les professionnels de soins à domicile du CLSC de Bellechasse, particulièrement à Jean-Jacques, Josée et Nancy. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3 site internet : https://www.cancer.ca/fr-ca/ ou à la Maison de soins palliatifs du Littoral 5445, rue Saint-Louis, 2e étage Lévis (Québec) G6V 4G9 site internet: https://www.mspdulittoral.com/ Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la