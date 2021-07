GRENIER, Jean-Paul



Au centre d'hébergement St-Augustin, le 4 novembre 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Grenier, conjoint de madame Thérèse Richard. Il était le fils de feu monsieur Napoléon Grenier et de feu madame Germaine Robert. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le samedi 10 juillet à compter de 12h au centre commémoratifet de là au cimetière de la Nativité de Notre-Dame, rue du Fargy. Monsieur Grenier laisse dans le deuil sa conjointe madame Thérèse Richard; les enfants de sa conjointe: France Després (Louis Alain), Sylvie Després et Pierre Després; les petits-enfants de sa conjointe: Valérie Després et Jean-François Durocher, enfants de France Després, Charles-André Després A., Pierre-Olivier Després A. et Émilie Després B, Enfants de Sylvie Després ains que Maryse Poitras-Després et Joannie Poitras Després, enfants de Pierre Després; les arrière-petits-enfants de sa conjointe: Charles-William, fils de Valérie et Éric Desbiens et Alexandre Lapointe, fils de Valérie Després; son beau-frère Henri A. Richard (Huguette Lachapelle); sa belle-sœur: Marie-Claire Marcoux Richard (feu Roland Richard); ses amis : Yvon Thomassin (Diane Beaulieu), Jacques Bédard, Marcel Barbeau, Mario Gagné et leurs conjointes ainsi que plusieurs copains de travail et des quilles la Canardière. Un remerciement spécial à tout le personnel du Centre d'hébergement St-Augustin pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel Sarrazin, 2101 Chemin Saint-Louis, Ville de Québec, QC G1T 1P5 www.michel-sarrazin.ca