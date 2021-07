BÉGIN, Louise



À Laval, le samedi 26 juin 2021, est décédée à l'âge de 61 ans, Mme Louise Bégin, épouse de Jacques Poirier, fille de feu Louis-Philippe Bégin et feu Georgette Larrivée. Outre son époux, elle laisse dans le deuil, ses belles-filles, Annie Bibeau-Poirier (Vincent Déziel), Jackie Bibeau-Poirier (Olivier Beaudoin) et Caroline Bibeau-Poirier (Jean Bernard Demers); Ses petits-enfants par alliance, Louis Déziel, Laurent Déziel, Charlotte Déziel, Éléonore Beaudoin, Édouard Beaudoin, Liliane Beaudoin et Thomas Demers. Ses sœurs et son frère, Thérèse Bégin (Renald Nadeau), Madeleine Bégin (Michel Larrivée), Paul Bégin, Claire Bégin (Martin Douville), Fernande Bégin (Claude Couture), Lucille Bégin (Jocelyn Émond), Lorraine Bégin (Mario Allen) et feu Agathe Bégin (André Michel). Ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis(es). La famille recevra les condoléances de 17h à 19h le vendredi 9 juillet aude 10h à 12hVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer :https://www.societederecherchesurlecancer.ca/