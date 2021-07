GINGRAS, Marcel



À Pointe-Claire, le 21 décembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Marcel Gingras, conjoint de madame Marie-Paule Chaurest, fils de feu monsieur Gérard Gingras et de feu madame Germaine Plante. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa belle-famille: Paule (Jean) et Robert (Jolyanne); ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs: Lucille (feu Noël Carrier), feu Gérard (feu Thérèse Noël), feu Nazaire (feu Marcelle Demers), feu André (feu Thérèse Gingras), Benoit (feu Françoise Genest, Jacqueline), Gustave (Colette Dubuc), feu Maurice (Dolores Mailloux), Roger (Claudette Dubuc), Madeleine (feu Denis Paquet) et Raymond (Nicole); ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Le Vivalis pour leur soutien et les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à Opération Enfant Soleil en mémoire deMarcel.