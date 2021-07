RATTHÉ, Jean-Marie



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Jean-Marie Ratthé, survenu à Québec le 21 juin 2021, à l'âge de 82 ans. Enseignant originaire du Saguenay, il était l'époux de dame Madeleine Joyal et le fils de feu Patrick Ratthé et de feu dame Marie Ménard. Bon et généreux, il était reconnu pour son implication sociale dans plusieurs organismes.Il laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Claude (Jeff MacFarlane, feu David Chalk), Christian (Josée Collard), Étienne (Caroline Lizotte); ainsi que ses petits- enfants: feu Émilie, Patrick, André, Andréanne, Mathieu, Éliska et Alfrëde. Il était le frère de feu Camille (feu Alice Pearson), feu Roger (feu Madeleine Roy), feu Marcel (feu Denise Morin), Paul-Émile (Louise Néron), feu Léo (feu Yolande Simard), René (feu Thérèse Blackburn, feu Marthe Tremblay). Il était le beau-frère de Jeannine (Cyrille Landry), feu Jeanne d'Arc (feu Fernand Lambert), Jeannette (Gérard Courchesne), feu Marie-Paule, Marie-Claire (feu Clément Turcotte, René Fortier), Marie-Jeanne (feu André Gingras), Marie-Thérèse (Léo Courchesne), André (Monique Laplante), Rosaire, Denise (Claude Benoît), Denis (Debra Olivier). Il laisse également dans le deuil son filleul Simon Tremblay, ses neveux, nièces, cousins et cousines, ainsi que de nombreux parents et amis. La famille recevra les condoléances en présence des cendresà compter de 18 h auNous tenons à remercier chaleureusement le personnel de l'Hôpital Jeffery Hale pour son grand dévouement et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale, 1270, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1S 2M4, tél. : (418) 684-2260, ou à la Fondation du CHU de Québec, pour l'Hôtel-Dieu, 10, rue de l'Espinay, local E1-152, Québec (Québec) G1L 3L5, tél. : (418) 525-4385.