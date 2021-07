TREMBLAY, Joseph



Au Centre d'hébergement Bellerive de la Malbaie, le 26 avril 2021, à l'âge de 93 ans, nous a quittés monsieur Joseph Tremblay, il était l'époux de feu dame Rita Gauthier et le fils de feu dame Lydia Girard et de feu monsieur Aristide Tremblay. Il demeurait à la Malbaie, autrefois de Les Éboulements.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de la famille accueilleront parents et amis(es) ausamedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. Monsieur Joseph Tremblay laisse dans le deuil ses enfants : Thérèse (Michel Paré), Robert (Michelle Valiquette), Clément (Céline Alarie), Fernand (Carole Lefebvre), Jaqueline, Ghislain (Nancy Moore), Micheline (André Bouchard), Daniel (Christiane Brousseau), Guylaine (Rémi Boivin), Lise (Pierre Côté), Éliane (Clément Lavoie), Chantal, Nicole (Stéphane Simard); ses 20 petits-enfants : Gisèle, Guy, Marie-Josée, Jimmy, Caroline, Jonathan, Judith, Frédérick, Patrick, Marc, Sébastien, Lucie, François, Tommy, Kevin, Michaël, Pierre-Luc, Jessica, Philippe, Catherine et leurs conjoints(es); ses 27 arrière-petits-enfants; ses beaux-frères et sa belle-sœur : Laurent (feu Charlotte Girard), Léonidas, Maurice (Marie Pilote), Huguette, ainsi que plusieurs filleuls, filleules, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Outre son épouse et ses parents il est allé rejoindre sa sœur : Marie (feu Victor Pednaud); ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Marie-Anna (feu Marcel Pilote), Lionel (Huguette Bouchard), Marguerite (feu Normand St-Pierre), Pauline (Léon St-Pierre), Réal (Anita R. Gaudreault). La famille remercie tout le personnel du Centre d'hébergement Bellerive de La Malbaie pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix, des formulaires seront disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la