PLAMONDON, Marc-André



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus est décédé le 7 octobre 2020, à l'âge de 84 ans, monsieur Marc-André Plamondon, époux de madame Ghislaine Bérubé, fils de feu monsieur Marc-Édouard Plamondon et de feu madame Antoinette Martel. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux sœurs: Jocelyne et Renée Plamondon et leurs enfants, ses belles-sœurs et beaux-frères: feu Fernande (feu Jean-Noël Bédard), Lucienne (feu Roland Landry), feu Gérald (Béatrice Vaillancourt), Réjeanne, feu Raymond (Huguette Michaud), feu Donald (Monique Deschênes), Monique (feu René Pelletier), Louisette (feu Raymond Savary), Clotilde (Marc Delagrave); ainsi que plusieurs nièces, neveux, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances en présence des cendres,de 13 h 30 à 16 h 30.L'inhumation des cendres se fera au Mausolée François-de-Laval, (Cimetière Belmont). La famille tient à remercier le personnel du CHUL et du deuxième étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les soins prodigués et leur dévouement.