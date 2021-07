PARÉ LELIÈVRE, Colette



À l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Laval, le 20 juin 2021, à l'âge de 82 ans s'est éteinte paisiblement et entourée de ses proches madame Colette Paré, fille de feu Roméo Paré et de feu Rachel Blais. Elle est allée rejoindre son conjoint bien-aimé André Lelièvre. Elle laisse dans le deuil sa fille Sylviane (Hugues Tremblay); ses petits-enfants: Mélina et Alec; son frère: Gérard Paré (feu Jeannette Houde), (Jacqueline Boivin), son beau-frère feu Jean (Murielle Laperrière), Gilles (Claudette Turcotte), Suzanne (René Faucher) et feu Jacques (Pauline Guay); ainsi que plusieurs oncles et tantes, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14 h 30 à 15 h 30.L'inhumation se fera à une date ultérieure au cimetière Belmont. Un remerciement spécial à tout le personnel de l'unité de soins palliatifs et plus particulièrement au docteur Champagne (Cardiologue), à l'infirmière Martine Lepage, Camille Provencal-Aubé et aux préposés Jacinthe et Félix pour leur grand dévouement et leurs bons soins auprès de Colette qui a vécu ses derniers jours dans une atmosphère tantôt de rires, de souvenirs, de paix mais surtout d'amour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ (Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc, G1V 0B8, téléphone: 418 656-4999, télécopieur: 418 656-4678 site web: www.fondation-iucpq.org.