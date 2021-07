GAGNÉ, Jean-Claude



À son domicile, le 26 septembre 2020, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Gagné, époux de dame Hélène Sioui, fils de feu dame Irène St-Onge et de feu monsieur Robert Gagné. Il demeurait à Charlesbourg. La famille recevra les condoléances à la, de 13 h 30 à 15 h 30 etIl laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: feu Julie, Marco (Chantal Pelletier), Nathalie (Daniel Pomerleau); ses petits-enfants: Enrika Simard (Cédrick Molloy), Alyson Gagné, Marc-Olivier Gagné; son arrière-petit-fils: Malik Molloy; ses frères et sa sœur: Raynald (Lisette Robitaille), Gilles (Ginette Tremblay), Diane (Claude Chantal); son filleul: Jean-Luc Gagné (Geneviève Langevin); son neveu: Dany Deschamps (Eliane Ricard), ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Sioui: feu Marcel (Julienne Chrétien), feu Pauline, Lucille (Gérard Beaulieu), Louisette (feu Laurent Falardeau), Denise (Paul Grimard), Laurette (Marcel Pageau), Jeannine (Henri Lessard), Marguerite (Jean-Jacques Laliberté), Michel (Nicole Vézina); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don une fondation de votre choix.