GINGRAS, Maurice



Au CHSLD Sainte-Croix, le 21 mai 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Maurice Gingras, conjoint de Dolorès Mailloux, fils de feu monsieur Gérard Gingras et de feu madame Germaine Plante. Il demeurait à Lévis. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Thérèse Côté), Chantal et Stéphane (Julie Barrette); les enfants de sa conjointe: Dany (Guy Fortier), Lina (Yves Gravel), Donald (Lucie Langlois), Éric (Éloïse Guillemette) et Nancy (Mathieu Lévesque); ses petits-enfants: Lorie (Kevin Flamand), Jessica (Jonathan Fontaine), Amélie, Sébastien (Vanessa Laroche), Jessica (Maxime St-Onge), Jessy, Alexis, Loïc, Arnaud, Élycia, Justin, Xavier, Chanel et Éliane; ses arrière-petits-enfants: Maylie, Eliot, Maxim, Gaby, Léa et Laurent; ses frères et sœurs: Lucille (feu Noël Carrier), feu Gérard (feu Thérèse Noël), feu Nazaire (feu Marcelle Demers), feu André (feu Thérèse Gingras), Benoit (feu Françoise Genest, Jacqueline), feu Marcel (Marie Sharest), Gustave (Colette Dubuc), Roger (Claudette Dubuc), Madeleine (feu Denis Paquet) et Raymond (Nicole); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Mailloux; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de Sainte-Croix pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. https://www.societealzheimerdequebec.com/.