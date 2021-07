DUBOIS, Jean-Claude



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 juin 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Dubois, époux de feu madame Lisette Blanchet. Il demeurait à Laurier-Station. Il est allé rejoindre son épouse bien-aimée Lisette et ses fils Daniel et Mario. Il laisse dans le deuil ses filles : Carole (René Dostie), Linda; ses petits-enfants : Claudia Langlois (Dany Guimond), Frédérique Bédard (Mathieu Gagné), Gabriel Bédard, Joanie Lemay (Sébastien Mailloux), Jérôme Lemay (Marie Gravel), Stéphanie Lemay (Simon Bergeron), Catherine Lemay ainsi que leur père Magella Lemay (Lise Leclerc); ses arrière-petits-enfants : Alicia, Rosalie et Antoine Mailloux, Hugo, Rémi et Robin Lemay;ses frères et soeurs: Jeannine (feu Jean-Paul Côté), Roland (Madeleine Charest), Gilles (Yolande Côté), Monique (Roland Demers), feu Conrad, feu Marie-Claire, Simone (Jean-Marc Ouellet), feu Cécile, feu René (Suzanne Bergeron), Lisette (Michel Paquet), Rollande (Florent Bédard), Jacques (Francine Béland); son beau-frère Yvon (Gisèle Thibault), sa belle-sœur Marie-Paule Lacasse (feu Clément Blanchet). Il est allé rejoindre ses beaux-frères et belles-soeurs : Évariste (feu Thérèse St-Hilaire), Évelina, Louis-Marie (feu Marie-Lord Grondin), Marguerite (feu Armand Demers), Roland (feu Alfreda Gilbert), Doris, Pauline (feu Robert Dodier) et Christine (feu Fernand Laliberté). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la résidence Villa-Laurence de Laurier-Station pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Qc ou à l'organisme de votre choix. La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 9 juillet 2021 de 19h à 21h30 et samedi à compter de 9h.L'inhumation suivra au cimetière St-Janvier de Joly.