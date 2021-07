DARVEAU, Pauline



À l'Hôpital de Saint-Raymond, le 30 juin 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Pauline Darveau, épouse de feu monsieur Gabriel Naud, fille de feu monsieur Laurent Darveau et de feu dame Bertha Gignac. Elle demeurait à Saint-Marc-des-Carrières.La direction des funérailles a été confiée à laMadame Darveau laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Catherine Miller), Roger (Michelle Labrie), Monique (Roger Matte), Richard (Murielle Langlois), Céline (René Mayrand), Benoît (Nancy Gariépy), Marcel et Steve (Nadine Cauchon); ses petits-enfants: Carolyn (Mathieu Dumont), Kevin (Anna Milot), Nelly, Jason, David (Marie-Ève Dubois), Joëlle (Ludovic Michaud), Amélie (Jacques Girard), Marie-Ève (Guillaume Prévost Bolduc), Stéphanie (Éric Gagné), Richard-Alex (Audrey Roby), Michaël (Caroline Boily), Claudia (Steve Lampron), Roxanne (Kaven Sauvageau), Alexandra (Mathieu Duguay), Carole-Anne, Frédérick, Juliette et Koralie; ses arrière-petits-enfants: Éric, Julia, Alyssa, Kennedy, Avery, Jérémy, Sarah, Livia, Alyssa, Raphaël, Jake, Béatrice, Adèle, Christophe, Emma, Louis-Thomas, Nathan, Ayden, Romy, Rose, Mathis, Gabriel et Léna; ses frères et sœurs: feu Armand (Gilberte Perreault), feu Roland (Jeannine Chevalier), feu Léo, Jean (Gertrude Cloutier), feu Thérèse (feu Jean-Baptiste Des Alliers) et Michel (Claudette Boulay); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Naud: feu Narcisse (feu Brigitte Naud), feu Gérard (feu Claire Naud), feu Jeanne d'Arc (feu Edgard Paradis), feu Antonia (Jean-Paul Naud), feu Origène, feu Mariette (feu Lucien Naud) et feu Madeleine; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Saint-Raymond et le personnel des soins à domicile du CLSC de Saint-Marc-des-Carrières, particulièrement Djino Gosselin pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.