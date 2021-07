LINTEAU, Gisèle Girard



Au Centre d'hébergement Sacré-Coeur, le 7 janvier 2021, à l'âge de 86 ans et 11 mois, est décédée madame Gisèle Girard, épouse de feu monsieur Léopold Linteau, fille de feu madame Simone Bélanger et de feu monsieur Joseph-Aimé Girard. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h30. L'inhumation de ses cendres se fera ensuite au cimetière St-Charles. Elle était la mère de: Marielle (Michel Harton), Gaétan (feu Lucien Giguère), Serge, Sylvie (Michel Patry), feu Claude (Anne Paquet), Linda (Claude Cauchon), Johanne (Louis Beauregard), Marc (Sonia Sylvain) et Jean; ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: Denise (André Picard), feu Georgette, Claude (Claudette Bolduc), Jean-Marc, feu Léo (Denise Picard), feu George et feu Guy (feu Jeannine Labrèque. Elle laisse dans le deuil également sa belle-soeur Thérèse Hamel (feu Raymond Linteau); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(es).