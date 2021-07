BOUCHARD, Nicole



À Sept-Îles (maison Élyme des sables), le 27 décembre 2020, est décédée à l'âge de 75 ans, madame Nicole Bouchard conjointe de monsieur Yvon Michel Jean et domiciliée à Sept-Îles. Elle laisse dans le deuil outre son conjoint monsieur Yvon Michel Jean, ses enfants : Alain (Josée Levasseur) et Annie (Stéphan Boucher); ses petits-enfants : Vincent, Thomas, Émilie et Élodie; ses frères : Michel (feu Marie Soucy), Gilles (Hélène Fortin) et Carol (Carole Fortin), sa sœur Diane (Guy Dubé); ses belles-sœurs : feu Adélia Beaudin (feu Ghyslain Bouchard) et Marie Beaudin (feu Réal Bouchard), ses neveux, ses nièces, sa très grande amie Solange Turcotte, ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses cousines ainsi que la famille Boucher et de nombreux ami(e)s. Elle était l'ex-conjointe de feu Médard Boucher. La famille tient à remercier le personnel de l'Élyme des sables pour leur professionnalisme et les bons soins. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Élyme des sables www.elymedessables.com ou à la société parkinson Québec www.parkinsonquebec.cade 13 h à 16 h.