BOUTIN, Rita Simard



Au CHU (Hôtel-Dieu de Québec), le 5 juillet 2021, à l'âge de 76 ans, est décédée entourée de l'amour de sa famille, madame Rita Simard, épouse de monsieur Jean-Denis Boutin, fille de feu Éliane Martel et de feu Adrien Simard Elle demeurait à Québec. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée, elle a été confiée à lapour crémation. Elle laisse dans le deuil outre son époux, sa fille Linda Boutin (Éric Dumas), ses frères et sœurs: Jean-Marc Simard (Élisa Gaudreault), Jean-Marie Simard (Jeannette Gagnon), Claudette Simard (feu Claude Fortier, Rolland Paquet), Françoise Simard (Jean-Paul Lajoie), feu Clément Simard (Marie-France Bergeron), Georges Simard (Christiane Imbeault), Thérèse Simard (feu Roger Lavoie), feu Michel Simard (feu Denise Dufour); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boutin, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille remercie le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués.