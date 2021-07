SAVARD, Madeleine Gendron

(Mado)



Au CIUSSS, (Hôpital Sainte-Marie), Trois-Rivières, le 28 janvier 2020, à l'âge de 91 ans et 5 mois, est décédée madame Madeleine Gendron, épouse de feu monsieur Fernand Savard. Elle demeurait à Trois-Rivières, autrefois à Saint-Casimir.et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duMadame Gendron laisse dans le deuil ses enfants: Andrée (Noël Lefebvre), Guy (Viviane Hamilton), Eric (Christianne Lefebvre); ses petits-enfants: Yanick (Anick Bilodeau) et Mathieu (Isabelle Falardeau); Rémy, Renée, Anthony, Allison, André; Cindy et Mélissa; ses arrière-petits-enfants: Eli-Charles et Ange-Hémi; Alex et Laura; Emily; son frère René (Fleurette Lambert), sa soeur Pierrette (François Naud); sa belle-soeur : Marie-Marthe Savard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousine et ami(e)s. Ceux qui le désire peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca