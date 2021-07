GAUVREAU, Huguette Bélair



Avec une sérénité remarquable et entourée d'amour et de tendresse de ses proches aimants, Madame Huguette Bélair, épouse de feu monsieur Marc-André Gauvreau, nous a quittés en ce jeudi 3 juin à l'âge de 85 ans et 4 mois. Une personne que tous aimaient pour sa bonté, sa douceur, son écoute, sa sagesse, son cœur à la main de tous ceux qui la côtoyaient. Elle lègue de grandes valeurs humaines, des paroles et des souvenirs que nous chérirons et garderons à tout jamais dans nos cœurs.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Manon (Sylvain Dufour), Serge (Nathalie Reiher), Sophie (John Nenes); ses petites filles: Naomie et Coralie; ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, ses arrière-petits-neveux et arrière- petites-nièces; sa grande amie d'enfance Lili, ainsi que plusieurs amis(es) dont ceux et celles de la résidence Jazz Lebourgneuf. Elle rejoint ainsi tous ses frères et sœurs Bélair.L'inhumation se fera par la suite au cimetière St-Charles. Sa famille est sincèrement reconnaissante envers tout le personnel de la résidence Jazz Lebourgneuf où elle a habité depuis les 8 dernières années pour leur dévouement, leur soutien et leur présence; la Docteure Marie-Claude Vandal cardiologue, le Docteur Steve Verreault neurologue et tout le personnel soignant à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les soins humains, professionnels et respectueux qu'ils ont tous prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, téléphone: 418 682-6387, site web: www.coeuretavc.ca ou à la Société canadienne du cancer, téléphone: 418 683-8666, site web : www.cancer.ca.