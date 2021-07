LECLERC, Sandra



À son domicile, le 15 juin 2021, à l'âge de 36 ans, est décédée dame Sandra Leclerc, conjointe de monsieur Éric Lalancette. Née à Québec le 21 avril 1985, elle était la fille de dame Lyne Dussault et de monsieur Raynald Leclerc. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 13 h.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière de Giffard. Outre son conjoint Éric, Sandra laisse dans le deuil ses deux filles : Amélia et Noémie; son frère Mathieu; sa sœur Claudia (Patrick Bélanger); sa grand-mère Denise Dussault (feu Jacques Dussault); de la famille Lalancette : ses beaux-parents : Lise Brousseau, Gaetan Lalancette (Linda Germain); ses beaux-frères et belles-sœurs : Mathieu (Becky Lee Walker), Valérie (Simon Leclerc), Rosalie (James Côté); son parrain Alain Dussault; sa marraine Lucie Dussault; ses filleuls : Elliot et Gabriel; ses neveux et nièces : Derek, Elliot, Léa-Rose, Raphaël, Mady; ses meilleures amies de longue date : Natacha, Geneviève, Emmanuelle, Marie-Gabrielle, Marie-Josée et Kathleen, Julie, Cynthia ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, anciens collègues de travail et autres ami(e)s présents dans sa vie et qu'elle a fréquentés durant son primaire à L'île D'Orléans et beaucoup d'autres au secondaire. Elle était également la marraine de feu Mélya. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au fonds pour Sandra et ses deux filles.https://www.facebook.com/537185196/posts/10158311686625197/?d=n