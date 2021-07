LEFRANÇOIS, Céline



À son domicile, le 25 juin 2021, à l'âge de 86 ans et 9 mois, est décédée madame Céline Lefrançois, épouse de feu monsieur Jean-Marc Verreault, fille de feu madame Cécile Gagnon et de feu monsieur Eugène Lefrançois. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h.La mise en niche des cendres se fera par la suite au cimetière St-Charles. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Danièle Verreault (Mark Roussel), Dominique Verrreault (Martine Raymond), Simon Verreault (Marie-Josée Malouin); ses petits-enfants: Christopher (Jenny Bilodeau), Sabrina, Katrina (Christopher Bernard) et Michael; ses frères et soeurs: Monique (Rosaire Montreuil), Rolande (feu Charly Ryan), Michelle (Roméo Létourneau) et feu Marcel Lefrançois. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, beaux-frères et belles-soeurs, cousins et cousines ainsi que de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec, (Québec) Téléphone : 418 657-5334 Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.