CANAC-MARQUIS

Pierrette Laurin



Au Domaine Saint-Dominique, le 29 juin 2021, à l'âge de 98 ans, est décédée dame Pierrette Laurin, épouse de feu monsieur Jean-Paul Canac-Marquis, fille de feu Édouard Laurin et feu Eudora Kirouac. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Andrée Gervais), Louise (Claude Blanchard), Michèle (Alan Meschino), Louis (Johanne Pettigrew), Jean, Paul, François (Marie-josée Joyal) et Jacques (Julie Thériault); ses petits-enfants: Philippe (Maude Desharnais) et François (Amélie Légaré) Canac-Marquis, Catherine et Pierre Olivier (Sara Marg Friary) Tardif, Cédric et Carl Meschino, Antoine (Carolynn Soucy Labranche), Alexandre et Nicolas (Jessica Chattha) Canac-Marquis, Maxime et Simon Canac-Marquis; ses arrière-petits-enfants: Justin et Elsa, Marie, Alexie et Juliette, Xavier et Tristan, Henri et Mia; ses frères et sœurs: feu Jacqueline (feu Lucien Blouin), feu Jean-Paul (feu Françoise Lancop), feu Marcel (feu Lucille Poulin), feu Jeanine (feu Gauvreau Robitaille), Jean-Yves (Cécile Ferland), Claude (Pauline Saint-Pierre); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Canac-Marquis: feu Adrienne, feu Marie-Jeanne (feu Roger Vézina), feu Germaine (feu Lionel Boilard), feu Thérèse, feu Marguerite, Cécile (feu Léo Cantin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Domaine Saint-Dominique pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, www.fondation-iucpq.org