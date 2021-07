Gilles Petit



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 7 juin 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Gilles Petit, époux de dame Monique Marceau. Il était le fils de feu dame Marguerite Picard et de feu monsieur Alexandre Petit. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera auSelon les mesures en vigueur, une rotation de 50 personnes à la fois sera permise lors des condoléances. Le port du masque sera obligatoire et la distanciation devra être respectée.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Monique; ses 4 fils : Alain (Micheline Guy), François (Annie Vallerand et sa fille Cassandra Lamonde-Vallerand), Marc et Frédéric (Marie-Andrée Nolet); ses petits-enfants : Mireille, Zarko, Kendalf, Olivier, Indianna, Azélie, Mariann, Alice, Nathan, Samuel, Marie-Love, Antoine, Elizabeth et Annabelle; ses arrière-petits-enfants : Eva, Ezra et Kyliane; son frère et sa sœur : Jean-Paul (Janine Tremblay) et feu Réjeanne (feu Louis-Marie Bédard); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Pauline (feu Armand Nadeau), feu Jacqueline (feu Jean-Paul Bidégaré), feu Marguerite, feu Françoise (feu Gaudias Pouliot), feu Pierrette et Nicole (Franco Putignano) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour l'attention apportée et les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, Tél. : 418-683-8666 ou à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, Tél. : 418-527-4294.