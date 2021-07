ROY, Mariette



Au CHSLD Vigi Notre-Dame de Lourdes de St-Michel, le 9 décembre 2020, à l'âge de 81 ans et 8 mois, est décédée madame Mariette Roy Blouin et à la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 26 février 2021, à l'âge de 81 ans et 4 mois, est décédé son époux, M. Ulric Blouin. Ils demeuraient à St-Vallier-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et amis àjour des funérailles, à compter de 9h30.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.Ils laissent dans le deuil, leurs enfants: Carole Blouin (Bratt), Chantal Blouin (Martin Roy), Patrick Blouin (Ève-Lyne Latulippe); leurs petits-enfants: Keven, Mélissa (Antony Carrier-Boucher),Karen (Jonathan Vachon), Armonie (François Plante), Médéric, Angélie et leur arrière-petite-fille Éliane. Madame Roy était la fille de feu Léo-Juste Roy et feu Marie-Claire Guimont. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: feu Clément (feu Danielle Bernard, Suzanne Bérubé), Simon (feu Diane Laplante), Henry (Claire Mercier), Lorraine (François Bolduc), feu François (feu Lise Marcotte) et Martine (Germain Roy) et plusieurs amis, notamment Yvonne Lemieux, Diane Bérubé, Marie Tanguay et Rachel Vallières. Monsieur Blouin était le fils de feu Ernest Blouin et feu Eugénie Aubé, ainsi que le fils par adoption de feu Albert Blouin et feu Angéline Lemieux. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: feu Raynald (Hortense Grenier), Jeannine (feu Jean-Claude Lacroix), feu Raymond (Aline Corriveau), Jean-Paul (Monique Langlois), Lorraine (feu René Bourget, Jean-Paul Tanguay), les membres de la famille de feu Albert Blouin et feu Angéline Lemieux et plusieurs amis, notamment Marie-Lyne Comeau, Guy Caron, Léon Corriveau et Alain Fournier. Mme Roy et M. Blouin laissent également de nombreux neveux et nièces, notamment Nancy, Marlène et Bruno, leurs filleules Annie et Mélissa, cousins, cousines. La famille tient à remercier le travail exceptionnel des membres du personnel soignant de la Résidence Vigi Notre-Dame de Lourdes et de la Maison de soins palliatif du Littoral. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'une ou l'autre de ces institutions. La direction des funérailles a été confiée à la