TARDIF, Michelle



Au CHUL de Québec, le 25 juin 2021, à l'âge de 79 ans et 35 jours, est décédée dame Michelle Tardif, fille de feu Gertrude Grégoire et de feu Camille Tardif. Native de Saint-Joseph-de-Beauce, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Hugues (feu Christine Gagnon), Marthe, Serge, Jocelyn (Gisèle Maheu), feu Jocelyne, feu Jacques, feu Gervais, Richard (Manon Roy); ses neveux: Eric, Hugo (Lynda Lajoie), Étienne (Josée Roy); ses petites-nièces: Maëlle et Clara; son filleul Jean-Philippe Matte, ainsi que ses oncles, tantes, ses cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille recevra avec gratitude vos messages de condoléances sur le site web www.nouvellevie.ca. La famille recevra les condoléances à laLa direction a été confiée à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Édifice Synase, 1825, boulevard Henri-Bourrassa, bureau 405, Québec, G1J 0H4): https://fondationduchudequebec.org/