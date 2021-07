LEMIEUX, Roger



La vie bien remplie de Roger s'est arrêtée le 27 février dernier à l'Hôtel-Dieu de Lévis, à l'âge de 93 ans et 7 mois, fils de feu madame Marie-Louise Pouliot et de feu monsieur Hector Lemieux. Il demeurait à Lévis.Il est allé rejoindre son épouse feu Jeannine Morin, sa fille feu Diane et sa compagne de vie (28 ans) feu Jeannine (Brière) Gagnon. Il laisse dans le deuil ses fils: Guy (Évelyne Beaulieu) et Benoît (Darquise Camiré); ses petits-enfants: Rachel, Ludovick, Laurence et Benjamin; sa belle-sœur Monique Bilodeau (feu Yvan); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera auà compter de 17h,Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs bons soins et leurs attentions. La famille tient à remercier ses proches et son entourage pour les beaux moments partagés avec RogerFaites comme lui, profitez de la vie !