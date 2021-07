CHOUINARD, Yolande



À Québec, le 23 juin 2021, à l'aube de ses 85 ans, est décédée Yolande Chouinard, épouse de feu monsieur Michel Déoux, fille de feu madame Maria (Célina) Bouchard et de feu monsieur Ovide Chouinard. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au mausolée Catherine-de-St-Augustin du cimetière St-Charles. Elle était la sœur de : Majella (feu André Dubé), feu Valmont, feu Renaud (Noëlla Lavoie), Dolorès, feu Ghislaine, Lisette, Laurier et Chantal. Elle laisse dans le deuil ses belles-sœurs: Françoise Déoux (feu Serge Arnaud) et Francette Nedey (feu Henri Déoux); sa nièce Hélène; ses neveux : Laurent, Xavier et Vincent; ses petits-neveux : Gabriel et William Boutet, Nicolas et Benjamin Déoux, Victor et Guerric Arnaud; ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca ou par l'offrande de messes. Des formulaires seront disponibles sur place.