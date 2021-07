LABERGE HÉBERT, Louisette



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 13 juin 2021 à l'âge de 84 ans est décédée Madame Louisette Laberge, épouse de feu Richard Hébert. Elle était la fille de feu Marie-Anne Lachance et de feu Robert Laberge. Elle demeurait au Manoir de Courville et elle était originaire de Boischatel. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marc, Sylvie (Serge Crépeau), Marlène (Mohamed Boudissa) et Nathalie (Simon Lacombe); ses petits-enfants: Janie (Kayven Rousseau), Yanick, Dave, Rosie, Sarah, Ismaël, Julien (Myhan Huynh) et Élise; ses arrière-petits-enfants: Mathys, Zachary, Magaly, Lory, Mya et Élysabeth; ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Roger (Lise Légaré), Jean-Claude (Doris Blais), Micheline (Jean-Pierre Lavoie), feu Murielle (Roland Roy), Richard (Thérèse Gariépy), feu Gaëtan (Nicole St-Hilaire), Raymond (Louise Duval) et Henri (Francine Grenier). De la famille Hébert: feu Raymond (feu Marie-Odile Vien), feu Claude (Janine Bazinet), feu André (feu Irène Ringuet), feu Jean-Guy (feu Yolande Mailhot), Gisèle (feu Jean-Louis Frenette), feu Suzanne (feu Gilles Roux) et Normand. Elle laisse aussi plusieurs tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et de nombreuses amies. Elle a été confiée àLa famille recevra les condoléances le vendredi 9 juillet 2021 de 18h à 21h et le samedi 10 juillet 2021 de 9h30 à 10h30.de là au crématorium pour être par la suite mise en terre au cimetière de Boischatel. Merci à sa famille pour tous les services rendus, à ses petits-enfants et arrière-petits-enfants d'avoir été si présents auprès d'elle et plus particulièrement son petit-fils et filleul, Yanick, pour ses bons soins et son écoute. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Site: www.cancer.ca, Tél.: 1 888 939-3333.