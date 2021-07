LAFLAMME, Yvon



À l'Institut Universitaire de Cardiologie et Pneumologie de Québec, le 16 juin 2021, à l'âge de 64 ans, est décédé Yvon Laflamme, fils de feu madame Marcelle Doyon et de feu monsieur Claude Laflamme. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses frères et belles-sœurs ainsi que sa sœur: Michel Laflamme (Nicole Nolin Laflamme), Bertrand Laflamme (Danielle Tanguay), Hélène Laflamme. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, amis, proches et particulièrement Mme Lise L'Italien. Yvon œuvrait depuis de nombreuses années comme bénévole au Centre Louis-Hébert. La famille et les proches remercient sincèrement le personnel de l'unité des soins Covid-19 de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués. De plus, un merci particulier à l'exécuteur testamentaire au dossier.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre d'hébergement Louis-Hébert (Fondation FAIS) 1, avenue Sacré-Coeur, bureau 108 est, Québec, Qc Tél: 418 691-0766 Site web : www.fondationfais.org.