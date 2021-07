ST-HILAIRE, Jean-Daniel



À Québec, le 29 juin 2021, à l'âge de 35 ans, est décédé monsieur Jean-Daniel St-Hilaire. Né à Québec, le 13 juin 1986, il était le fils de dame Linda Poulin et de monsieur Daniel St-Hilaire (Carole Fillion). Il demeurait à Québec.à compter de 9 h.Monsieur St-Hilaire laisse dans le deuil son fils Evans et sa mère Stéphanie Sampson; sa sœur Karol-Ann (Serge Paradis); sa grand-mère Rolande Deguise (feu Marcel Poulin); sa marraine Linda St-Hilaire; son Parain Roger Bernard; ses fidèles amis: Christopher Laplante, Vincent Marceau ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et autres ami(e)s. Il était également le petit-fils de feu Jean-Louis St-Hilaire (feu Marie-Paule Rousseau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Villa Ignatia Site: www.villaignatia.com, Tél. : 418-849-6534." Mon Dieu donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. "Les funérailles sont sous la direction de