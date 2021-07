LEFRANÇOIS, Claude



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 juin 2021, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Claude Lefrançois, époux de dame Andrée Renaud. Natif de L'Ange-Gardien, il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h30 à 13h50.et de là au cimetière de L'Ange-Gardien.Il laisse dans le deuil outre son épouse Andrée, ses fils: Simon et Jérôme; ses petits-enfants: Alexy, Anabel, Alyssa et Adam ainsi que leur mère; ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Jean-Paul (Monique Pronovost), Lise (Jean-Pierre Côté), Noël, Denis (Marthe Huot), Richard (Lucy Poliquin) et Micheline (Jean-Marc Demers); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Renaud: Ginette (Donald Côté), feu Lisette (Denis Dumas), feu Danielle, Line (René Paquet); son filleul Steve Côté, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement tout spécial au Dre Nathalie Gilbert, chirurgienne vasculaire et le CLSC Orléans pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Diabète Québec 3750, boul. Crémazie Est, bureau 500 Montréal, QC H2A 1B6 Téléphone : 514 259-3422 - poste 227 Site : https://eudonet.diabete.qc.ca/eudonet/app/specif/eudo_dq/access/donation.asp?type=2