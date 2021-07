POMERLEAU

Jacqueline Kennedy



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 14 juin 2021, à l'âge de 89 ans et 7 mois, est décédée madame Jacqueline Kennedy, épouse de monsieur Émile Pomerleau, fille de feu madame Marie-Jeanne Martin et de feu monsieur Albert Kennedy. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Claude, Yves (Francine Bacon) Johanne (Alain Dion); ses petits-enfants: Audrey, Dave et Julie; ses arrière-petits-enfants: Nathan, Michaël, Louka et Charles; ses frères et sœurs: feu Marcel (Lucile Girard), Jeanne D'Arc (feu Ovila Thibodeau), Georges (Colette Thomassin), feu Marguerite, Thérèse (feu Jean-Louis Vallerand), feu Ghislaine (feu Roger Gagnon), Roger (Denise Crépeau); ses beaux-frères et belles-sœurs du côté de la famille Pomerleau ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h.L'inhumation des cendres se fera au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du Cimetière Saint-Charles à une date ultérieure. La famille tient à remercier de tout cœur le personnel de l'Hôpital du St-Sacrement pour les bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec, Téléphone: 418 683-8666, Site web: www.cancer.ca.