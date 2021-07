LABRECQUE, Jean-Paul



Le 30 juin 2021, au CHSLD Vigi Notre-Dame de Lourdes de Saint-Michel de Bellechasse, à l'âge de 90 ans et 8 mois est décédé Monsieur Jean-Paul Labrecque, époux de Denise Chabot depuis 69 ans. Auparavant de Saint-Lazare de Bellechasse, il était le fils de feu Georges Labrecque et de feu Adrienne Roy.La famille accueillera parents et ami(e)s auvendredi le 16 juillet 2021 à compter de 13h.et de là, au cimetière paroissial.Il était le père affectueux de : Francine (Louis Desrochers), Joanne (feu Claude Garant), Isabelle (Gaston Pichette), Elaine et Gilles. Fier grand-père de : Marie-Noëlle et Andrée Desrochers, Jean-Philippe, François et Simon Garant, Charles et Catherine Godbout, Raphaëlle Labrecque et le papi taquin de 15 arrière-petits-enfants. Toute une famille attristée par son départ. Il laisse aussi dans le deuil sa sœur Madeleine (feu Léopold Chabot), son frère Raymond-Marie (Georgette Laflamme), sa belle-sœur Carole Lapierre ainsi que ses belles-sœurs de la famille Chabot, Thérèse (feu Paul-Émile Breton), Marguerite (Jean-Guy Dion) et de nombreux neveux et nièces. Il est allé rejoindre ses autres sœurs et frères : Georgette (Jean-Paul Laflamme), Annette (Roger Boutin), Juliette (Léopold Boutin), Hélène (Jean-Marie Nadeau), Georges-Henri (Cécile Raymond) et Claude ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chabot. La famille tient à remercier la direction et le personnel du CHSLD Vigi Notre-Dame de Lourdes pour leur empathie, leur dévouement et leurs soins attentionnés. La famille souhaite aussi exprimer sa gratitude à la Dr Isabelle Tremblay-Tanguay pour sa remarquable écoute et son accompagnement constant. Remerciements sincères à toutes les personnes qui nous ont manifesté leur soutien par leurs prières et leurs bons mots au fil des derniers mois. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la paroisse Sacré-Coeur-de-Jésus-en-Bellechasse (Communauté de Saint-Lazare) 180-B, rue Principale St-Lazare (Québec) G0R 3J0 site Internet : https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/la-fabrique-de-la-paroisse-de-ste-claire/. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire :