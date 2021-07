BLAIS, Dominique



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 22 février 2021, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Dominique Blais, époux de madame Geneviève Corriveau. Il était le fils de feu monsieur Jean Blais et de feu dame Juliette Boulanger. Il demeurait à Berthier-sur-Mer. La famille accueillera parents et ami(e)s enjour des funérailles à compter de 8h30.Les cendres seront déposées au columbarium du cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil; outre son épouse Geneviève, ses enfants: Sébastien (Marie-Josée Roy), Pascale (Eric Dessureault). Il emporte avec lui des souvenirs mémorables de ses petits-enfants: Etienne (Roselie Gosselin), Samuel (Taylor Canavan), Florence (Benjamin Bélanger), Pénélope et Victor. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Pauline, Monique, Suzanne, Denise, Hélène, Jean-Noël, feu Benoit, Carmen, Francine, Reine ainsi que leur conjoint(e), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Corriveau: Léon, René, Rita, Louis, ainsi que leur conjoint(e), ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et de nombreux(ses) ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du CLSC de Montmagny, de l'Hôtel-Dieu de Québec, de l'Hôpital de Montmagny ainsi que celui de la Maison d'Hélène pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène: https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/ La direction a été confiée à la