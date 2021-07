HARVEY, Guy



À l'Hôpital Laval, le 25 juin 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Guy Harvey. Il était le fils de feu monsieur Adélard Harvey et de feu dame Diana Laliberté. Natif de Roberval, il demeurait à Québec.Nous vous accueillerons auà 11h.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Gilberte, feu Clément, Gaston C.S.V, feu Bernard (Rachel Gagné), feu Gilles (feu Andrée Doré), Jean-Paul (Gilda Gilbert) et Claudine (Gilles Anderson); son grand ami Clément Fontaine, ainsi que ses neveux, nièces et plusieurs amis. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'unité gériatrique et des soins palliatifs de l'Hôpital Laval (IUCPQ), le personnel des soins palliatifs des CLSC Limoilou et Beauport, ainsi qu'à celui du Place Alexandra pour la qualité de leurs soins et services. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Émergence Inc, C.P. 55510, Centre Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 0A1, tel. : (438) 384-1058